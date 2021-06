Solicitan lonas políticas para casas de perritos

Un grupo de jóvenes llamado "raíces" invita a la población en general a donar lonas o mantas de las campañas políticas, para reutilizarlas como material para la fabricación de casitas para perros callejeros.

Sofía Álvarez, líder y representante de este proyecto, explicó que la idea es juntar las lonas que se utilizaron durante las campañas, de cualquier partido político para con ellas hacer casas para los perritos en situación de calle y en albergues, y que los canes puedan tener un espacio donde dormir o donde cubrirse del sol.

Detalló que al momento cuentan con 40 lonas y 20 tarimas que la ciudadanía a donado, es decir por tarima salen entre 2 a 3 casas aproximadamente, por lo que confió en la buena voluntad de la ciudadanía a contribuir con esta causa para comunicarse a la página de Facebook e Instagram que se encuentra como Raíces.

"La intención es impulsar el liderazgo y trabajo en equipo con acción social, empoderamiento y otras cosas con los jóvenes, al momento estamos en la colecta de lonas, y tarimas para poder realizar las casitas a partir de este fin de semana", expresó.

Recordó que una vez que terminan las elecciones muchas personas tiran o dejan que se desgasten las lonas con el sol hasta que no queda nada de este material, sin embargo, lo que se busca con esta iniciativa es darle un segundo uso a la basura electoral, mediante la elaboración de un espacio para los perritos que están expuesto tanto al sol, la lluvia y el frío.

No obstante, además de las lonas se exhorta a la ciudadanía a donar madera, clavos alguna cobija vieja y cartón a fin de contribuir con los canes que no cuentan con un hogar y se encuentran a la intemperie, pues si bien consideró que el abandono de los perros se debe a que no hay campañas ni programas de esterilización que detengan el aumento de jaurías, esto también implica recursos con los cuales actualmente no cuentan, puesto que tiene poco que se creó esta asociación.