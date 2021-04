Solicitaron protección personal 15 candidatos

Hasta el momento, el Gabinete de Seguridad del estado ha recibido 15 solicitudes de protección personal por parte de hombres y mujeres que participan como aspirantes en el actual proceso electoral, peticiones de las que el Gobierno ya atiende el 50 por ciento, informó el secretario general de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo.

Mencionó que entre los requisitos para que el Estado otorgue dicha protección, se cuenta que exista una amenaza previa y que el o la candidata haya formalizado una denuncia al respecto ante la Fiscalía General del Estado (FGE), aunque agregó que también se hace una evaluación de riesgos con base en el lugar o circunstancias en las que el solicitante va a realizar su campaña.

Por su parte, el candidato a gobernador de Fuerza Social por México, Juan Carlos Machinena Morales, aseguró que la dimisión de Martha Elba Sandoval como candidata al Ayuntamiento de Valles, se debió a una cuestión de amenazas.

El fin de semana pasado, la aspirante vallense de FXM renunció a la postulación bajo el argumento de que el partido no la apoyó.

El ex delegado del INAH, asumió que la ex abanderada no lo pudo decir, pero detrás de la renuncia existen "más cosas de fondo", es decir, amenazas.