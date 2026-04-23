Sólo 8 cuerpos de bomberos atienden a 59 municipios

En San Luis Potosí, solo ocho Cuerpos de Bomberos voluntarios atienden emergencias en 59 municipios, sin una obligación legal que garantice financiamiento por parte de los Ayuntamientos, pese a operar con equipo obsoleto y cobertura regional limitada.

Ante este escenario, el diputado Luis Emilio Rosas Montiel anunció una iniciativa para reformar la Ley del Municipio Libre y establecer que todos los municipios deban destinar recursos a los Cuerpos de Bomberos, además de incluir este rubro como prioridad en el ejercicio presupuestal a través del artículo 131.

Durante la rueda de prensa, en la que participaron los comandantes de los cuerpos de bomberos Adolfo Benavente Duque de San Luis Potosí y Manuel Mauricio Flores Morales de Matehuala, se detalló que la propuesta también obligaría a los Ayuntamientos a acudir a estaciones y comandancias para verificar sus condiciones antes de definir su presupuesto anual.

El comandante Manuel Mauricio Flores Morales advirtió que cada corporación atiende en promedio entre ocho y nueve municipios, lo que amplía su radio de acción sin financiamiento proporcional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Añadió que operan con vehículos de entre 20 y 40 años de antigüedad y con equipo de protección donado desde Estados Unidos tras ser considerado caducado, además de enfrentar decisiones operativas entre cubrir combustible o garantizar prestaciones básicas como seguros o vivienda para el personal.

El legislador agregó que los bomberos atienden incendios forestales, emergencias con materiales peligrosos, rescates espeleológicos en el Sótano de las Golondrinas, rescates acuáticos en la Huasteca, así como derrames e inundaciones. Indicó que, según la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la entidad concentra el mayor número de incendios forestales en lo que va de 2026.

La iniciativa no plantea un porcentaje fijo de aportación, pero sí la obligación de asignar recursos, en un contexto donde propuestas similares han sido presentadas en legislaturas anteriores sin avanzar.