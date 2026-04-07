Solo 8% de los visitantes del Festival San Luis fueron extranjeros

Según la Dirección de Turismo Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí, apenas el 8 por ciento de los visitantes del Festival Internacional San Luis en Primavera 2025 fueron de procedencia extranjera.

Claudia Lorena Peralta Antiga, titular del área, informó que durante la semana del festival se contabilizó una asistencia aproximada de 360 mil personas. De estas, 122 mil fueron turistas nacionales y poco más de 32 mil extranjeros, mientras que el resto correspondió a visitantes locales y del interior del estado, provenientes de 20 municipios potosinos.

Del total de turistas, el 79 por ciento fueron nacionales, principalmente de Ciudad de México, y el 21 por ciento extranjeros, con presencia de visitantes de 38 países encabezados por Estados Unidos, Colombia, España, Canadá y Costa Rica.

El festival incluyó 116 actividades y generó una derrama económica directa de 380 millones de pesos. Sumando turismo cultural, religioso, deportivo e inclusivo, la derrama total superó los 560 millones de pesos.

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En turismo religioso, la Procesión del Silencio rompió récord con 130 mil asistentes, muchos provenientes de otros estados y países.

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Peralta Antiga destacó también el impulso al turismo inclusivo, ofreciendo atención a visitantes con discapacidad mediante intérpretes de lengua de señas, audiodescripción y chalecos sensoriales.

Por primera vez, intérpretes sordas participaron en conciertos, siendo el evento más concurrido el de la cantante Mon Laferte. La atención a este sector generó una derrama superior a medio millón de pesos durante el festival.