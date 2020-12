Sonidos de cohetes pueden matar a perros: especialista de la UASLP

Durante las fiestas decembrinas, sobre todo en los festejos de fin de año, los fuegos artificiales son comunes en las celebraciones, pues las personas suelen quemarlos en compañía de sus familiares; sin embargo, esta práctica altera la tranquilidad de las mascotas.

De acuerdo con la especialista Myrle Lucero Valenciana, médica veterinaria de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UASLP, los sonidos de la pirotecnia pueden causarles la muerte a los perros por un ataque de ansiedad, estrés y miedo.

Aunque, señaló, los infartos de canes causados por cohetes están relacionados a problemas del corazón o a la capacidad de los perros para bombear sangre.

Valenciana Rodríguez dijo que a pesar de que no hay un tipo de animal al que le afecte más, los perros suelen ser más señalados, pues hay algunos que tienen hipersensibilidad, la cual se agrava cuando el can no está acostumbrado a los sonidos fuertes o tuvo algún trauma en sus primeros años de vida, lo que desencadena la ansiedad.

"Una emoción exacerbada de ansiedad produce en las mascotas lo mismo que en un humano: acelera el ritmo cardíaco. Si un paciente que su corazón no tiene la capacidad de hacer un bombeo rápido, como lo que se produce en una reacción de ansiedad, puede provocar un infarto", agregó.

Entre los métodos encontrados en internet para calmar a los perros está la técnica Tellington touch, la cual consiste en envolver con un trozo de tela o venda al can en diferentes puntos de su cuerpo para aliviar su ansiedad; sin embargo, los veterinarios no lo recomiendan, pues no garantiza que la mascota se calme.

"Basado en la literatura y en la experiencia, hay muchos médicos veterinarios que desmienten la técnica, no es algo seguro, pero quizá a algunos perros sí les puede funcionar, a algunos perros no.

"Dentro de esta técnica hay subtipos de técnicas en las que tienes que saber cuál es el estrés detonante del perro para presionar ciertos puntos para otorgarle seguridad", comentó Valenciana Rodríguez.

En cambio, recomendó que para frenar la ansiedad de las mascotas de casa, sobre todo la de los perros, es crear un entorno de seguridad para ellas: "Si duermen afuera, a lo mejor dejarlos entrar a casa un momento, darles algún premio para mascotas; si se siente cómodo estando cobijado abajo de tus piernas, dejarlo en esa posición; no gritarles y [evitar] hacer más grande la emoción que tienen debido a la pirotecnia".

También señaló que hay tratamientos médicos, como el uso de pastillas o gotas calmantes, las cuales se deben aplicar unos 15 o 20 minutos antes de que comience la quema de cohetes; sin embargo, resaltó que es mejor acudir con el veterinario para la receta de dicho tratamiento.

"Mi recomendación para la ciudadanía es que dejemos de utilizar 100% este tipo de actividades, hay que dejar de utilizar la pirotecnia. Entiendo que los fuegos artificiales puedan ser muy divertidos, pero una cosa es que sea entretenido y otra es que afecte a un ser vivo en tu planeta por diversión.

"No son los únicos que les afecta, a las personas autistas y a las personas sensibles ante estímulos fuertes [también]", concluyó.