SSPC en constante diálogo con sector empresarial: Juárez

El hallazgo sin vida de dos empresarios potosinos en el estado de Zacatecas detonó un despliegue integral de inteligencia y coordinación interinstitucional por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que mantiene abiertas líneas de investigación para identificar a los responsables del crimen.

SSPC coordina investigación y despliegue operativo

El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, informó que desde el reporte de desaparición de Pablo Ortega Venegas, de 36 años, y Óscar Osbaldo Luna Silva, de 38, la Guardia Civil Estatal activó todos sus recursos operativos para la búsqueda, el análisis de información y el intercambio de datos con la Fiscalía General del Estado y autoridades federales.

De acuerdo con el funcionario, el trabajo de inteligencia permitió generar información relevante sobre el grupo o las personas que presuntamente participaron en los hechos, la cual ya fue entregada a la Policía de Investigación para fortalecer las indagatorias en curso. Precisó que el caso ha sido revisado de manera permanente en mesas de análisis, con reuniones sostenidas incluso en distintas horas del día para actualizar avances y definir nuevas acciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Estrategia de prevención y comunicación con sector empresarial

Juárez Hernández subrayó que, además del seguimiento al caso, la SSPC mantiene una estrategia paralela enfocada en la prevención y en la comunicación directa con el sector empresarial, ante la sensibilidad que generan este tipo de hechos en el ámbito productivo y de inversión.

En ese contexto, señaló que se han sostenido encuentros con consejos empresariales y representantes consulares, y adelantó una reunión con integrantes del clúster automotriz, incluidos empresarios japoneses, a quienes se les expondrá el panorama de seguridad en el estado, así como las acciones de prevención, reacción y despliegue que se implementan de manera permanente.

El secretario puntualizó que este hecho constituye una línea de investigación específica, sin que hasta el momento se relacione con otros asuntos tratados en las mesas de trabajo con el sector privado, y reiteró que la prioridad es esclarecer el caso y garantizar condiciones de seguridad en San Luis Potosí.