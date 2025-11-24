SSPC monitorea bloqueos de agricultores, ¿dónde se encuentran?
Acciones preventivas de la Guardia Civil Estatal en bloqueos carreteros
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que se mantiene monitoreo permanente ante las movilizaciones de agricultores y colectivos en distintos puntos carreteros, garantizando seguridad, movilidad y orden público.
Las manifestaciones son en los siguientes puntos:
- Posta-Carretera a Zacatecas: Afectación parcial con bloqueo intermitente; hay presencia operativa.
- Kilómetro 0 de la carretera a Rioverde (Gasolinera Los Milagros). Bloqueo activo. Agricultores solo realizarán manifestación pacífica con acompañamiento de la GCE.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
- Periférico Oriente-Río Santiago: Sin bloqueo; circulación libre.
- Carretera San Luis-Matehuala, a la altura del kilómetro 66. Entrada a El Peyote.
- Zona de El Águila: Corte controlado de 40 personas; tránsito intermitente bajo supervisión.
- Casablancas y alrededores: Sin concentraciones ni cierres.
Acciones de la Guardia Civil Estatal:
-Abanderamiento preventivo.
-Supervisión constante para evitar cierres.
-Coordinación con autoridades municipales y federales.
-Protección a ciudadanía y manifestantes para una movilización segura.
Aparte, la SSPC de la capital informó que se efectúa el cierre vial en carretera a Zacatecas y Circuito Potosí.
En glorieta Real Inn se canaliza el tráfico pesado hacia Circuito Potosí y carretera a Guadalajara.
Los grupos encabezados por el presidente del comisariado ejidal de Mexquitic de Carmona, demandan que la Cámara de Diputados rechace la Ley de Aguas Nacionales que pretende limitar la extracción de aguas subterránea para la producción agrícola, condición que afectaría el riego en temporadas de alta producción.
También demandan la vuelta del subsidio por consumo de energía eléctrica para los equipos de bombeo, retirado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en perjuicio de millones de productores del país. Los manifestantes exigieron que regresen los recursos que desde López Obrador son repartidos a personas que no estudian ni trabajan o a partes de la sociedad que "no producen".
El bloqueo se mantendrá hasta en tanto a nivel nacional, las organizaciones campesinas lo determinen, señalan.
El gobierno federal debió evitar bloqueos: Canacintra
Titular del organismo señala que hay enojo social
no te pierdas estas noticias
Aumentan robos de identidad en diciembre, advierte Prodecon
Martín Rodríguez
El delegado Gabriel Gómez llamó a la ciudadanía a extremar precauciones
Rechaza Juárez Hernández señalamientos contra la GCE en Zacatecas
Pulso Online
Apoyaron a autoridades de aquel estado, luego de que se reportó el hallazgo de varios cuerpos en Villa de Cos
Aclara Galindo incentivo de descuento en permisos de conducción para menores
Rolando Morales
El curso de manejo es obligatorio para garantizar seguridad vial, dijo el alcalde