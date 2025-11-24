SSPC monitorea bloqueos de agricultores, ¿dónde se encuentran?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que se mantiene monitoreo permanente ante las movilizaciones de agricultores y colectivos en distintos puntos carreteros, garantizando seguridad, movilidad y orden público.

Las manifestaciones son en los siguientes puntos:

- Posta-Carretera a Zacatecas: Afectación parcial con bloqueo intermitente; hay presencia operativa.

- Kilómetro 0 de la carretera a Rioverde (Gasolinera Los Milagros). Bloqueo activo. Agricultores solo realizarán manifestación pacífica con acompañamiento de la GCE.

- Periférico Oriente-Río Santiago: Sin bloqueo; circulación libre.

- Carretera San Luis-Matehuala, a la altura del kilómetro 66. Entrada a El Peyote.

- Zona de El Águila: Corte controlado de 40 personas; tránsito intermitente bajo supervisión.

- Casablancas y alrededores: Sin concentraciones ni cierres.

Acciones de la Guardia Civil Estatal:

-Abanderamiento preventivo.

-Supervisión constante para evitar cierres.

-Coordinación con autoridades municipales y federales.

-Protección a ciudadanía y manifestantes para una movilización segura.

Aparte, la SSPC de la capital informó que se efectúa el cierre vial en carretera a Zacatecas y Circuito Potosí.

En glorieta Real Inn se canaliza el tráfico pesado hacia Circuito Potosí y carretera a Guadalajara.

Los grupos encabezados por el presidente del comisariado ejidal de Mexquitic de Carmona, demandan que la Cámara de Diputados rechace la Ley de Aguas Nacionales que pretende limitar la extracción de aguas subterránea para la producción agrícola, condición que afectaría el riego en temporadas de alta producción.

También demandan la vuelta del subsidio por consumo de energía eléctrica para los equipos de bombeo, retirado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en perjuicio de millones de productores del país. Los manifestantes exigieron que regresen los recursos que desde López Obrador son repartidos a personas que no estudian ni trabajan o a partes de la sociedad que "no producen".

El bloqueo se mantendrá hasta en tanto a nivel nacional, las organizaciones campesinas lo determinen, señalan.