SSPC respalda aumento a policías municipales

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) expresó su respaldo a la propuesta de mejorar el salario de policías municipales, al considerar que esta medida contribuirá a fortalecer la seguridad en el estado.

El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, afirmó que dignificar las condiciones laborales de los elementos es clave para consolidar corporaciones más sólidas y profesionales.

Señaló que la iniciativa impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se suma a la inversión en materia de seguridad, que supera los 390 millones de pesos con recursos estatales y federales.

Juárez Hernández sostuvo que mejorar el ingreso de los policías impacta directamente en su desempeño, vocación de servicio y compromiso con la ciudadanía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí