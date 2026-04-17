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SSPC respalda aumento a policías municipales

Jesús Juárez afirma que impacta en seguridad

Por Redacción

Abril 17, 2026 07:43 p.m.
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SSPC respalda aumento a policías municipales

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) expresó su respaldo a la propuesta de mejorar el salario de policías municipales, al considerar que esta medida contribuirá a fortalecer la seguridad en el estado.

El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, afirmó que dignificar las condiciones laborales de los elementos es clave para consolidar corporaciones más sólidas y profesionales.

Señaló que la iniciativa impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se suma a la inversión en materia de seguridad, que supera los 390 millones de pesos con recursos estatales y federales.

Juárez Hernández sostuvo que mejorar el ingreso de los policías impacta directamente en su desempeño, vocación de servicio y compromiso con la ciudadanía.

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