STPS habilita web para denunciar incumplimiento de "Ley Silla"

Independientemente de las inspecciones que se realicen, las y los trabajadores pueden denunciar el incumplimiento de la "Ley silla", advirtió Crisógono Sánchez Lara, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno del Estado.

"La Secretaría del Trabajo federal abrió una página donde todo mundo puede hacer llegar su inconformidad, su demanda a esta página y nos las turnan a San Luis", complementó al exponer que todo incumplimiento generará la imposición de diferentes sanciones.

En entrevista, adujo que se privilegian las conciliaciones entre patrones y empleados, sin embargo, cuando no es posible procede la aplicación de multas, las cuales, pueden generar el cierre de las empresas.

Enfatizó que la mayoría de las compañías que deben acatar la norma corresponden a los rubros metalúrgico y acerero, en tanto las pequeñas y medianas empresas "está más complicado y no vienen incluidas", añadió.

