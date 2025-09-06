50% de empresas ya cumplen con "Ley Silla": STPS

En la actualidad, el 50 por ciento de las empresas en la entidad ya se sujetan a las disposiciones de la denominada "ley silla", informó Crisógono Sánchez Lara, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno del Estado.

Aunque no estableció la cantidad de compañías en territorio potosino, según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hasta mayo pasado existen 126 mil 961 empresas y microempresas en el estado.

En entrevista, el funcionario estatal que, si bien se considerarán las características internas de cada institución privada, los corporativos ya realizan reacomodos para que la base trabajadora acceda a las sillas.

"Al mismo empresario le conviene que el empleado esté descansado, no esté agotado, sino todo lo contrario. Tenga la energía suficiente para rendir más en la responsabilidad que tiene dentro de la propia empresa", comentó.

Sánchez Lara afirmó que los inspectores laborales verifican que las empresas consideradas dentro de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, cumplan con lo establecido.