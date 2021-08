STyPS nada puede hacer contra despacho engañoso

"No estamos en posibilidad de hacer tanto porque es a semejanza, pero no es ningún logotipo oficial, hay figuras, pero no son sujetos de ser registros o marcas oficiales, así que no hay mucho que hacer al respecto", mencionó Manuel Lozano Nieto, secretario del Trabajo y Previsión Social en referencia a si intervendrá contra el despacho que engaña a los trabajadores en un despacho que copia la imagen de la oficina estatal.

Asimismo, el funcionario dijo que ha sido una práctica de muchos años el que se instalen despachos ofertando asesoría gratuita y que generan un costo de honorarios cuando les tramitan juicios a los trabajadores, o bien les ayudan a gestionar el pago de las prestaciones que consideran están pendientes.

"Nos dimos cuenta que este despacho tiene un logotipo que se asemeja al del actual gobierno del Estado, tiene similitud en recepción, en diseño del biselado de las puertas y que dice conciliación laboral, entonces lo tomamos como un despacho más y lamentablemente no estamos mucho en posibilidad de hacer tanto, porque es a semejanza, pero no copian ningún logotipo oficial", explicó el funcionario.

Señaló que por su parte, hacen su labor de orientar a la gente a que asistan al centro de conciliación oficial y que aclaran a los trabajadores que el servicio es completamente gratuito.

Platicó que tienen buenos resultados porque traen hasta el 85% de conciliación, lo que ha hecho que reduzca hasta el 63% las demandas laborales que antes se presentaban ante la Junta de Conciliación y que ahora están recibiendo los juzgados laborales.

"Lo que nos queda claro es que la gente pueda entender y conocer cuál es el despacho oficial, aunado a que tenemos un folleto que tratamos de repartir ahí y reitero el tratamos porque lo hacemos cuando hay oportunidad que la gente, que no esté ocupada en la oficina salga a hacerlo y donde se establece que los servicios son gratuitos, así como de lo que se trata la conciliación y el servicio", finalizó.