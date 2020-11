Sube a 85 la cifra de restaurantes que quebraron por pandemia en SLP

De darse un retroceso de naranja a rojo en el semáforo epidémico durante diciembre, ello significaría el quiebre de varios restaurantes, mismos que no han logrado recuperarse tras ocho meses de pandemia por covid-19, ya que las fechas decembrinas se incluyen entre las de mayor importancia para este sector, consideró el presidente local de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Juan Carlos Calderón.

A la fecha son 85 restaurantes de los que se tiene registro han cerrado de manera definitiva sus establecimientos, sin embargo, no se tiene una cifra exacta de los que han cerrado debido a que no todos dan aviso, pero dijo que podrían sumarse más restaurantes a la cifra y al momento no lo han hecho porque requieren antes dar solución a cuestiones en la parte legal y laboral para con sus empleados.

"Un cierre no es decir hoy cierro y mañana ya no trabajo, se tiene que dar continuidad a diferentes obligaciones para llevar a cabo el cierre de un establecimiento".

Finalmente destacó que se han mantenido diálogos favorables entre el sector restaurantero y autoridades de gobierno y de salud a fin de evitar el incremento de contagios del nuevo virus, añadió se trata de cuidar tanto la parte económica para el sector, así como el tema de mayor importancia que es la salud de todos los ciudadanos.

Hasta el 17 de octubre pasado se tenían reportados 72 cierres de restaurantes.