Suma Gabo una nueva demanda

El empresario Gabriel Alan Salazar Soto, "Gabo", fue señalado este martes por un nuevo caso de presunta suplantación de identidad y falsificación de firmas por parte de un afectado que negó haber participado alguna vez en "licitaciones simuladas" con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado por más de 6.5 millones de pesos.

Eduardo Lárraga Martínez, hijo del ya fallecido líder estatal del PRI, Jacinto Lárraga Lárraga, informó haber presentado denuncia en contra del polémico empresario a través del abogado Tomás Coronado, presente este último en la rueda de prensa realizada en un restaurante del edificio Ipiña, en el Centro Histórico de esta capital.

"Yo no quería subirme al ring. No quería pelear, pero tengo una trayectoria de honestidad y no es justo que estos pillos, bribones, me involucren en sus asaltos. Espero que esto no sea detenido por parte de las autoridades encargadas de impartir justicia, porque buscaremos llevarlo hasta donde tope", expresó

el denunciante.