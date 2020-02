Suman 126 casos confirmados por influenza

Al corte epidemiológico de este viernes 31 de enero del 2020, se han presentado un total de 126 casos confirmados por influenza y se dio un fallecimiento de una paciente del género femenino, quien no tenía antecedente de vacunación previa y era paciente crónica degenerativa, informó la Secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez.

Dio a conocer que se ha cubierto ya el 92% de la meta total a aplicar de vacuna contra influenza, que representan más de 800 mil dosis aplicadas en todo el estado, restando todavía dos meses más de invierno.

"Respecto a los casos de influenza estamos en 126 casos presentados, 70 de ellos del tipo AH1N1, 31 de H3N2 y 25 del tipo B, de ellos se llevan 4 decesos en la presente temporada invernal, no podemos aflojar las medidas de prevención en casa, escuela o en la calle y de presentar síntomas acudir con el médico para un diagnóstico seguro", indicó Mónica Liliana Rangel.

Agregó que la paciente del cuarto deceso presentado no tenía antecedente de vacuna previa y padecía diabetes mellitus, ingresó al Hospital General de Matehuala el 17 de enero en muy malas condiciones después de haberse tratado con médico particular y falleció lamentablemente el 20 de enero de 2019.

"No nos automediquemos, si no tenemos vacuna puesta y somos pacientes crónicos, y presentamos datos de dolor de cabeza y de cuerpo, fiebre de 39 grados, vayamos al servicio de salud al que pertenecemos para que nos hagan una prueba y nos descarten", dijo la titular de salud.

Dio a conocer que aún se cuenta con vacuna contra influenza en centros de salud, unidades y hospitales del Sector Salud, por lo que menores de edad, mayores de 60 años, embarazadas, personas con VIH, crónicos degenerativos y con obesidad, pueden acudir a que se la apliquen, ya que la vacuna es una de las mejores medicinas preventivas.

Pidió estar atento a medidas como abrigarse bien y evitar cambios de temperatura, no acudir a lugares concurridos, y evitar a personas con enfermedades respiratorias, en caso de presentar fiebre, flujo nasal, dolor de cabeza, acudir con su médico.