Suspenden audiencias por falta de jueces

Se agudizan las quejas por desatención; las salas judiciales de Ciudad Valles, distrito judicial que sí tiene titulares, suspenden audiencias por falta de juez, y se acumula el trabajo porque en municipios de los alrededores algunos distritos carecen de juez titular para su respectiva sala, denunció el abogado José Matilde Hernández Méndez, representante de Foro Huasteco de Abogados en San Luis Potosí, A. C.

"Tenemos jueces incompetentes y salas que no tienen titulares... poquitos y algunos incompetentes, y salas acéfalas", puntualizó.

Explicó que la incompetencia de los jueces se suma a la presión que ejerce la falta de otros juzgados que no tienen titular en diferentes distritos judiciales, porque se les acumula el trabajo y de todos modos cometen errores legales.

Por ejemplo, se concentra el trabajo de los juzgados de Tancanhuitz y de Tamazunchale.

"Se suspenden audiencias porque sencillamente no hay juez, y en los puntos donde tenemos juez o no son competentes o resuelven lo que les da su gana, es decir no lo que ordena la ley".

Dijo que por ejemplo, este jueves se presentó para la revisión de una audiencia constitucional y el juez que ya llevaba un juicio abreviado y avanzado, se negó a continuar, porque "se dio cuenta" de que se trataba de un delito grave, a pesar de que ya había una sentencia y un acuerdo para resarcir el daño.