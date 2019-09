Suspenden expedición de cartas de no antecedentes penales; "no hay sistema", argumentan

A través de dos cartulinas verdes con el aviso "Área de cartas de no antecedentes. No hay sistema de plataforma a nivel nacional y en ninguna institución se están emitiendo cartas, esta Fiscalía no se hace responsable de documentos falsos", se infirmó sobre la suspensión de expedición de dicho documento.

Desde las 6 de la mañana, ciudadanos interesados en tramitar su carta de no antecedentes penales, al llegar a la calle Polonia 330 se encontraron con que las puertas de la Dirección de servicios Periciales se encontraban cerradas y con dos cartulinas verdes en donde se informaba de la falta de servicio a nivel federal.

Roberto Silva, en forma molesta comentó que esa carta es de interés para quienes se encuentran realizando trámites para laborar; según vecinos del edificio de servicios periciales, el servicio sería reanudado hasta la próxima semana.