Suspenden mercadito de Morales por falta de permiso y altos cobros

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que el tianguis que solía instalarse en el Parque de Morales fue suspendido, debido a que los organizadores no contaban con los permisos correspondientes y realizaban cobros indebidos a los dueños d puestos.

El edil explicó que este espacio se amparaba bajo distintos argumentos, como supuestos proyectos de emprendimiento o actividades de comunidades indígenas y animalistas, aunque en realidad se trataba de un mercado irregular, donde se vendían artículos diversos, desde ropa y comida hasta productos de reúso.

“Prácticamente, ya no hay tianguis en Morales. Los que dependían del Ayuntamiento o ya se regularizaron o fueron suspendidos. Lo cierto es que ni tenían permiso, ni pagaban autorización, pero sí cobraban caro a los oferentes”, señaló Galindo Ceballos.

De acuerdo con el alcalde, los organizadores llegaban a cobrar hasta mil 900 pesos por espacio a más de 120 vendedores, quienes se instalaban dos veces al mes durante todo el fin de semana. Actualmente, dijo, el Ayuntamiento busca reordenar este tipo de actividades para que se desarrollen “en el marco del orden y sin engañar a la gente”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Entonces prácticamente tenemos suspendido todo, estamos reordenándolo y queremos que sea en el marco del orden y que no engañen a la gente, porque les dijeron a la gente que fue Comercio quien les impidió”.

En ese mismo sentido, Galindo reconoció que aún existe un rezago del 25 a 30 por ciento de comercios que no se han regularizado en la capital. Explicó que muchas personas no están acostumbradas a tramitar su licencia de funcionamiento, pese a que es un requisito para cualquier giro comercial.

“Estamos trabajando de manera coordinada con Protección Civil y flexibilizando trámites para que más negocios busquen regularizarse”, concluyó.