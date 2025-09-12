logo pulso
SUTSGE y UASLP gozarán de megapuente patrio

El lunes 15 de septiembre será considerado como asueto, según los comunicados emitidos

Por Pulso Online

Septiembre 12, 2025 04:06 p.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

Burócratas estatales y la comunidad universitaria potosina avaló considerar el lunes 15 de septiembre como día de asueto oficial.

Con esto, los agremiados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado (SUTSGE) y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) regresarán a sus labores hasta el miércoles 17 de septiembre.

Tanto la Federación Universitaria Potosina (FUP), como el sindicato mayoritario del gobierno estatal, emitieron comunicados sobre esa decisión. 

En tanto, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, ha informado que, para este lunes, se mantienen las actividades normales en los planteles de educación básica

