Tapa de registro de luz, trampa peligrosa

Un registro con tapa de fierro vaciado de la Comisión Federal de Electricidad ubicado frente al número 311 de la calle Francisco I Madero está en riesgo de sumirse, lo que pone en riesgo a los paseantes de sufrir algún accidente.

Marisol Rodríguez quien circulaba por el lugar en silla de ruedas y atravesó por encima del registro, señaló que "la tapa no se siente firme cuando pasas por encima, la verdad si se siente temor a caer, esta tapa ya tiene así varios años y no se repara, creo que es necesario que se haga algo, por que al menos para nosotros que nos desplazamos en silla de ruedas es peligroso, pues no solo es nuestro peso sino también el peso de nuestro equipo", señaló.

Ruth Luévano quien también pasaba por el lugar señaló "este tipo de situaciones nos ponen en riesgo a los peatones, la banqueta no es segura, pasas por ahí y se siente como si estuviera a punto de sumirse esa tapa, tal vez solo sea percepción, pero creo que sí deberían de darle una checada para evitar cualquier incidente".

Las ciudadanas solicitaron a la autoridad dar pronta atención a este tipo de situaciones y no dejarlas pasar para evitar que se registren hechos de resultados fatales.