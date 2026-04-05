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¿Te vas a mover este lunes? Bloqueos apuntan a carreteras clave de SLP

Paro inicia este lunes a las 7:00

Por Redacción

Abril 05, 2026 08:09 p.m.
A
¿Te vas a mover este lunes? Bloqueos apuntan a carreteras clave de SLP

El paro nacional de transportistas y agricultores convocado para este lunes 6 de abril pone en la mira a San Luis Potosí por la posible afectación en dos de sus principales rutas: la carretera federal 45 (Panamericana) y la 49, en el tramo hacia Zacatecas.

Las movilizaciones, anunciadas por la ANTAC y el FNRCM, iniciarían a partir de las 07:00 horas en al menos 20 estados. Aunque no se han confirmado puntos específicos, ambas carreteras están contempladas dentro de los corredores donde podrían registrarse bloqueos.

En el caso de San Luis, la 45 atraviesa el estado y conecta el Altiplano con la capital y el Bajío, mientras que la 49 es uno de los accesos más utilizados hacia el norte. Cualquier cierre en estos tramos impactaría de forma inmediata el tránsito de carga y vehículos particulares.

Entre las demandas de los manifestantes están la inseguridad en carreteras, denuncias por importaciones desleales y mayores apoyos al campo.

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Por otro lado, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos y organismos del autotransporte (CONCAMIN) se deslindaron del paro y pidieron privilegiar el diálogo. Advirtieron que los bloqueos afectarían las cadenas de suministro, el abasto y la actividad económica.

Aunque el paro fue planteado como indefinido, en movilizaciones previas los cierres han sido intermitentes. Hasta ahora no hay puntos confirmados en el estado, pero la recomendación es anticipar traslados y mantenerse atento a reportes durante el día.

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