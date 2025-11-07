TEESLP presenta su propuesta de gasto por 44 mdp para 2026

El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) presentó su propuesta presupuestal para 2026, con un monto de 44 millones de pesos, destinado a mantener las operaciones del órgano durante el próximo año, informó su presidenta, Dennise Adriana Porras Guerrero.

Según la magistrada, aunque 2026 no será un año electoral, el Tribunal continúa atendiendo asuntos jurisdiccionales, como impugnaciones y controversias derivadas de procesos anteriores. Esto, dijo, requiere contar con recursos suficientes para garantizar el funcionamiento diario de la institución.

El presupuesto solicitado considera la inflación y la falta de ajustes salariales al personal en los últimos cuatro años, explicó Porras Guerrero. Añadió que se trata de un planteamiento prudente, enfocado en la eficiencia y en mantener la operatividad sin incrementar gastos innecesarios.

Los recursos estarían destinados principalmente a sueldos, viáticos, combustible y materiales de oficina, es decir, todo lo necesario para que el Tribunal pueda cumplir con sus funciones sin contratiempos. La magistrada indicó que la propuesta busca equilibrar austeridad con responsabilidad operativa.

"Somos conscientes del contexto económico del estado y del país, pero necesitamos garantizar que el Tribunal pueda seguir atendiendo los asuntos que le competen y capacitando a su personal", concluyó Porras Guerrero.