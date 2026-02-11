logo pulso
Telenovela deja 58 mdp en la capital

Producción de Televisa ocupó hoteles y contrató servicios locales por casi cinco meses.

Por Redacción

Febrero 11, 2026 12:21 p.m.
A
Grabaciones impulsaron economía local

Grabaciones impulsaron economía local

La grabación de la telenovela Mi Rival, producida por Televisa, generó una derrama económica superior a 58 millones de pesos en la capital potosina, de acuerdo con datos preliminares del equipo de producción.

Andrea Sánchez, productora en línea del proyecto, informó que las grabaciones comenzaron el 22 de septiembre y se extendieron por más de cuatro meses, periodo en el que se contrataron servicios de hospedaje, transporte, renta de vehículos, personal médico, proveedores locales y extras.

Tan solo en alojamiento se ocuparon 155 habitaciones durante casi cinco meses, lo que representó 19 mil 500 noches de hotel y una derrama superior a 25 millones de pesos.

La producción utilizó locaciones en distintos puntos de San Luis Potosí, así como en los municipios de Villa de Reyes, Santo Domingo y Armadillo de los Infante. Esto implicó la contratación de más de mil 100 vehículos locales, con una inversión cercana a 10.3 millones de pesos, además de la renta de casi 400 automóviles particulares que aparecen en pantalla, con un impacto económico estimado en 3 millones de pesos.

También participaron cerca de 2 mil extras potosinos, quienes recibieron ingresos por su intervención en la producción.

SLP

Redacción

