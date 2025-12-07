logo pulso
Temporada decembrina: SSPC pide extremar medidas contra robos a casa habitación

Mantén tu hogar seguro en diciembre siguiendo las recomendaciones de seguridad del titular de la SSPC.

Por Rolando Morales

Diciembre 07, 2025 01:03 p.m.
Temporada decembrina: SSPC pide extremar medidas contra robos a casa habitación

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, emitió una serie de recomendaciones para prevenir robos a casas habitación durante la temporada vacacional de diciembre, además de anunciar un reforzamiento de la vigilancia en colonias y corredores comerciales.

Villa Gutiérrez señaló que es fundamental que la ciudadanía mantenga la mayor precaución posible, especialmente en la activación de alarmas y en la revisión del correcto funcionamiento de las cerraduras. Advirtió que, en algunos casos, los delincuentes aprovechan cerraduras "muy sencillas" que pueden ser vulneradas con facilidad.

El funcionario también recomendó que, en caso de salir de casa por varios días, los habitantes consideren pedir a un familiar de confianza que realice rondines en el domicilio. Agregó que la instalación de cámaras conectadas a teléfonos celulares ha demostrado ser una herramienta eficaz, debido a que permite el monitoreo permanente de las viviendas.

Respecto a la estrategia operativa, Villa Gutiérrez aseguró que la corporación mantendrá vigilancia constante en las colonias, con especial atención en los puntos previamente mapeados como de mayor riesgo. Explicó que durante diciembre se reforzará la presencia policial en corredores comerciales que se mezclan con zonas habitacionales, como el Centro Histórico, donde aumenta la movilidad ciudadana por la temporada.

El titular de la SSPC reiteró que estas acciones buscan brindar seguridad a las familias que aprovechan el periodo vacacional para salir de la ciudad, mientras se mantienen los operativos preventivos en las zonas con mayor incidencia delictiva.

