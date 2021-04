Tendré custodia durante un año porque así lo ordena la ley: Leal

Por un año, Alejandro Leal Tovías, candidato a diputado local de representación proporcional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tendrá custodia policial, debido a que ejerció un cargo público donde se trataron temas de seguridad.

En conferencia de prensa acompañado por César Octavio Pedroza Gaitán, candidato a gobernador de la coalición "Sí por San Luis Potosí", el abanderado tricolor y ex secretario general del Poder Ejecutivo, informó que la seguridad que le otorga el Estado no es a petición expresa, sino por mandato de ley.

Dijo que de acuerdo con lo dispuesto en la legislación local, los titulares de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría General y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, tendrán escolta por un período de un año después de concluir el encargo gubernamental.

Leal Tovías consideró que es válida la prestación de custodia a los ex funcionarios que ocuparon tales cargos, en gran medida, por la seguridad de sus familias.

"Un acompañamiento que les permita un poco más de seguridad, por la frescura de que salieron del cargo (...) no es una petición, no es una oferta, no es una dádiva de Gobierno; es un compromiso", comentó.