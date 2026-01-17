Tenis femenino destaca en el Abierto de Australia 2026

Con Coco Gauff, Aryna Sabalenka, Iga Swiatek y Madison Keys repartiéndose los cuatro títulos de Grand Slam la temporada pasada, el tenis femenino ofrece hoy en día mucho más interés que el monopolio de "Sincaraz" entre los hombres.

De hecho, siete de los últimos nueve años terminaron con diferentes campeonas femeninas en cada torneo importante.

El número uno mundial Carlos Alcaraz, quien debutará en el Abierto de Australia cuando la acción comience el domingo, y Jannik Sinner, bicampeón defensor en el Melbourne Park, se han combinado para ganar los últimos ocho trofeos de Slam masculinos.

Incluso se han enfrentado en las finales de los últimos tres grandes, haciendo de 2025 la primera temporada desde 1964, cuando Roy Emerson y Fred Stolle lo hicieron, en la que los mismos dos hombres se enfrentaron en tres partidos por el campeonato de un Slam.

"La rivalidad con Alcaraz y Sinner es grandiosa", dijo nada menos que Roger Federer.

Alcaraz y Sinner se enfrentaron seis veces el año pasado, todas en una final (Alcaraz ganó cuatro).

Contrasta eso con la número uno Sabalenka y la número dos Swiatek, cuyo único encuentro en 2025 fue en las semifinales del Abierto de Francia.

"No se trata solo de mí e Iga. Es Coco, Elena (Rybakina), Jessica (Pegula). Simplemente no quiero olvidar a nadie ahora mismo", dijo Sabalenka, quien conquistó el Abierto de Australia en 2023 y 2024 y juega el domingo. "Es una locura pensar que solo jugamos una vez el año pasado".

Esto es lo que más se debe saber sobre el Abierto de Australia 2026, el primer gran torneo de tenis de la temporada.

Los jugadores aún quieren más dinero y más voz en los Slams

Cada cita de Grand Slam tiende a ofrecer premios récord, y ese es el caso en el Abierto de Australia 2026, donde aumentó un 16% desde 2025 a aproximadamente $75 millones.

Sin embargo, los jugadores de tenis buscan más, junto con mayores beneficios y una mayor participación en cómo se manejan los cuatro torneos más prestigiosos y lucrativos.

Keys, la campeona defensora en Melbourne, dijo que está "cautelosamente optimista" sobre futuros avances.

"Todos nos necesitamos", dijo.

Gauff dijo que los jugadores "están agradecidos por el progreso que se ha logrado", pero señaló: "El porcentaje... de ingresos... aún no está donde nos gustaría".

Serena Williams no regresó, pero Venus está en Australia

Serena Williams, de 44 años, despertó interés en un posible regreso al registrarse en el programa antidopaje del deporte, un requisito para regresar del retiro, pero publicó en las redes sociales que no planeaba competir nuevamente. Su hermana mayor Venus, de 45 años, nunca anunció que se retiraba y regresó al circuito el pasado julio después de una ausencia de 16 meses; el Abierto de Australia es su segundo torneo de Grand Slam consecutivo.

Venus, quien recientemente se casó, no ha jugado en Melbourne Park desde una derrota en la segunda ronda en 2021. Será su 22ª presentación en el cuadro. Jugará contra Olga Danilovic el domingo.

Stan Wawrinka está jugando su último año en el circuito

No hay forma de saber cuánto tiempo más seguirá Venus, siete veces campeona de individuales de Grand Slam, pero otro poseedor de múltiples títulos dice que esta es su última temporada: Stan Wawrinka, de 40 años.

Al igual que Williams, Wawrinka recibió una invitación de los organizadores.

"No fue en absoluto una decisión difícil. Fue bastante fácil", dijo Wawrinka sobre retirarse después de 2026.

Ganó el Abierto de Australia 2014, el Abierto de Francia 2015 y el Abierto de Estados Unidos 2016, derrotando a Rafael Nadal o Novak Djokovic en cada final.

Tres jugadores que se esperaba desafiaran a Alcaraz y Sinner se bajaron

Después del estrellato del trío de Federer-Nadal-Djokovic, la gente se ha preguntado quién podría dar un paso adelante para desafiar el dominio de Alcaraz y Sinner. Tres jóvenes vistos como posibles contendientes, Holger Rune, Jack Draper y Arthur Fils, están lidiando con largas ausencias por lesiones y se perderán el Abierto de Australia.

Rune, un danés de 22 años que llegó a ser el número cuatro y tres veces cuartofinalista en grades, se rompió el tendón de Aquiles izquierdo en octubre.

Draper, británico de 24 años, que alcanzó el cuarto puesto del ranking y semifinalista del Abierto de Estados Unidos 2024, ha disputado apenas dos partidos desde principios de julio debido a un hematoma óseo en su brazo izquierdo.

Fils, francés de 21 años, un joven de 21 años que alcanzó la cuarta ronda de Wimbledon en 2024, ha participado en tan solo un torneo desde que se retiró antes de un partido del Abierto de Francia en mayo debido a una fractura por estrés en la parte baja de la espalda.