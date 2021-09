TEPJF valida a Ricardo Gallardo como gobernador de SLP

El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó esta noche la sentencia del Tribunal Electoral del Estado (TEE), cuya resolución validó la elección a la gubernatura de San Luis Potosí, obtenida por José Ricardo Gallardo Cardona de la coalición "Juntos Haremos Historia", integrada por los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT).

Por ello, Gallardo Cardona rendirá protesta como gobernador constitucional el próximo 26 de septiembre para el período del 26 de septiembre de 2021 al 25 de septiembre de 2027, ante el Pleno del Poder Legislativo.

En sesión plenaria virtual, el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña resolvió los expedientes SUP-JRC-144/2021 y SUP-JDC-1139/2021 acumulados para el juicio de revisión constitucional, presentado por la coalición "Sí por San Luis Potosí", excepto el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el otrora candidato César Octavio Pedroza Gaitán en contra del fallo del TEE.

Sin embargo, el Pleno declaró improcedente el recurso de desistimiento promovido por el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, presidido por Elías Jezrael Pesina Rodríguez.

Al tomar la palabra, De la Mata Pizaña defendió el dictamen, sosteniendo que las omisiones del PVEM no quedarán impunes, pues además de las multas impuestas a nivel nacional, en el caso estatal, instruyó al Instituto Nacional Electoral (INE) abrir una línea de investigación para definir si los actos de los influencer's a su favor implicaron una conducta irregular en el proceso electoral 2020-2021.

El documento de 164 páginas ratifica que el exalcalde de Soledad de Graciano Sánchez no sobrepasó el tope de gastos de campaña como lo determinó el Consejo General del INE.

Si bien inicialmente el organismo electoral le impuso un monto inicial, la Sala Regional Monterrey le ordenó valorar varias sanciones aplicadas, por lo cual le redujo 312 mil 507.05 pesos.

Así, estableció que Gallardo Cardona hizo un gasto de 21 millones 937 mil 680.94 pesos. Es decir, una diferencia de 7 millones 286 mil 183.76 pesos, respecto al tope de 29 millones 223 mil 864.70 pesos.

Derivado de la anulación de 16 casillas y el recómputo, Gallardo Cardona pasó de 452 mil 391 a 449 mil 311, es decir, 3 mil 080 votos menos. En tanto, Pedroza Gaitán pasó de 398 mil 304 a 397 mil 138, es decir, mil 166 sufragios menos.

Pese a la modificación, dispuso que no es suficiente para cambiar el resultado de la elección, y dado que el resto de los agravios hechos valer resultaron infundados e inoperantes se confirma la declaración de validez de la elección y la entrega de constancia.

Resolvió que la supuesta falsedad de las actas, alegadas por el PAN-PRD-PCP y Pedroza Gaitán, no puede sustentarse en la existencia o no de un folio, porque éste no forma parte de los elementos de seguridad de la documentación electoral y, además, el citado folio tiene justificación.

"Es necesario precisar que los actores no prueban la falsedad de las actas, motivo por cual éstas aún rigen en cuanto a la información que en éstas se consignan, al gozar de la presunción de validez y no estar desvirtuada su autenticidad", complementó.

Consideró que no se acreditó la interrupción indebida de las sesiones de cómputo de la elección de gubernatura, pues lo recesos decretados fueron posteriores a la conclusión del cómputo correspondiente.

Precisó que el hecho de que esté demostrado que el 5 y 6 de junio, 104 influencers, a través de sus cuentas en redes sociales difundieron contenido con el que se buscó beneficiar y posicionar electoralmente al PVEM, no da lugar, de manera automática o ineludible, a declarar la nulidad de la elección.