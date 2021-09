Tercer año de la LXIII Legislatura será pura "grilla"

"Yo espero que se pueda trabajar, por lo menos dos años y ya el tercero será grilla, pero por los menos dos años dar resultados", dijo José Antonio Lorca Valle, diputado electo de representación proporcional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la LXIII Legislatura.

No obstante, matizó que su declaración no significa dejar de trabajar en el tercer año de legislatura "no me lo vayan a malinterpretar", comentó.

Citó que congresistas de otros estados aducen ejercer dos años de labor y uno de "grilla", pero el Poder Legislativo de San Luis Potosí "tiene tres de grilla. Entonces vamos a trabajar todos juntos.

En entrevista, consideró que la bancada de Regeneración Nacional no está cerrada a trabajar con los Partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), pues a los colegas con buenas propuestas se les dará seguimiento y atención.

Reportó que luego de una reunión entre las comisiones de entrega-recepción , solicitó información complementaria a sus antecesores sobre distintos rubros, dado que todavía existen aspectos administrativos no aclarados en su totalidad.