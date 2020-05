Tianguistas de Av. Ferrocarril ruegan los dejen trabajar

Tianguistas de la avenida Ferrocarril, se manifestaron en la Unidad Administrativa Municipal, para exigirle al alcalde de la capital, Xavier Nava, que retire el cerco policiaco que mantiene en lo que dijeron es su área de venta.

Lorenza Vázquez Acevedo, presidenta de la Unión y Agrupación de Comerciantes y Fierreros de la avenida Ferrocarril Primera Sección, señaló que "de Damián Carmona hasta Muñoz y de Damián Carmona hacia la calle 20 de Noviembre está el cerco, ya es justo que nos dejen trabajar, que nos dejen buscar nuestro salario, porque nosotros no somos asalariados y vivimos de nuestro trabajo".

Consideró urgente que este próximo domingo les permitan instalarse y reiteraron el llamado a que retiren a los elementos policiacos del lugar.

"Nosotros no nos acabamos de poner ahí, ya llevamos 33 años trabajando, que nos de libertad de trabajar, es un área que no le compete a él; antes de llegar a confrontarnos les pedimos que ya no mande a sus policías ahí, no los necesitamos, nosotros nos podemos conducir con respeto", reiteró.

Insistió que es más el hambre que el temor a contagiarse de Covid-19 y afirmó que son cerca de 1,700 los comerciantes afectados por la situación.

Informaron que las autoridades prometieron un apoyo de 2,500 pesos, sin embargo, no se ha dado el apoyo pese a que sí les recibieron la papelería solicitada.