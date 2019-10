Tiene SLP un déficit de mil 500 policías estatales: Oviedo Abrego

San Luis Potosí registra un déficit de mil 500 policías estatales, ya que se requieren de aproximadamente 5 mil elementos para esa corporación, reconoció Armando Oviedo Ábrego, titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP) y vocero de Seguridad de Gobierno del Estado.

Aunque aseguró que existe interés por los jóvenes de integrarse a la fuerza pública del estado, esa falta de elementos es porque no todos resultan aptos para ingresar, ya que de mil aspirantes que fueron reclutados para las Fuerzas Metropolitanas únicamente aprobaron alrededor de 100.

Explicó que los que no logran ingresar son rechazados por diversos motivos como edad, estatura, escolaridad, así como por no cumplir con el requisito de no contar con antecedentes penales o problemas de salud.