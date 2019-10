Tiradero de agua por falta de mantenimiento a fuentes

Litros y litros de agua son desperdiciados por las fugas que se registran en las fuentes de dos diferentes plazas, una de Aranzazú y otra en San Agustín.

En un recorrido por la zona, se pudieron observar grandes charcos de agua en el pavimento, situación que provoca el descontento de los paseantes, quienes se mojan los zapatos.

"Hemos pasado por aquí desde hace varias semanas y vemos los charcos, creo que se debe de reparar la fuga, no sé si sea agua potable o no pero el mensaje que se envía a la ciudadanía es de que se puede desperdiciar agua y eso no nos conviene como sociedad, pues poca falta para que se nos acabe el suministro en la entidad", señaló Ana, quien pasaba por el lugar.

Luis Arturo, quien se encontraba en la plaza de San Agustín señaló que "creo que las autoridades deberían poner más atención en este tipo de detalles".

Los ciudadanos solicitaron dar con la falla que existe en las fuentes y repararlas a fin de que se termine el desperdicio de agua y la mala imagen.