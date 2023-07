Tolerancia histórica de las administraciones capitalinas engordó la cartera vencida de Interapas: Leal

La acumulación de la cartera vencida del Interapas, sobre todo de deudores del tipo empresarial ha sido fomentada por una tolerancia histórica de las administraciones municipales capitalinas, ya que la ley en la materia es muy clara y las autoridades tienen herramientas jurídicas para cobrar a los morosos, aseguró el legislador Alejandro Leal Tovías, integrante de la Comisión del Agua del Congreso del Estado.

"La Ley de Agua es muy clara, todo el usuario de agua y de drenaje debe de pagar, ha habido una tolerancia por parte de las autoridades encargadas de ese cobro, porque cómo te explicas que sí le cortan el agua a pequeños deudores o te la controlan, pero no ocurre lo mismo con grandes empresas", señaló.

Agregó que se trata de un tema de voluntad política por parte de los responsables de llevar a cabo dicho cobro, no es que no cuenten con los derechos y las herramientas para cobrar, "ahora están ejerciendo el derecho para cobrarla, pero siempre lo tuvieron, nunca nadie se los quitó, pero antes no lo hacían ¿por qué? No sabemos".

Rruecientemente el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, informó que el Interapas ha suspendido durante este 2023 a cinco grandes deudores de tomas de agua y drenaje, con actividad comercial, entre los cuales se encuentran hoteles, clubes deportivos y comercios con actividad industrial, debido a que han acumulado deudas millonarias que no se han solventado.