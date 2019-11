"Tomadura de pelo", aumento anunciado a municipios: Portilla

El aumento de recursos para los municipios para el año 2020 que anunció el Gobierno Federal es una tomadura de pelo porque está condicionado a su recaudación, y si ésta es menor a la expectativa, el dinero no llegará a los ayuntamientos y la Federación se limita a ajustar su Presupuesto de Egresos, expuso el tesorero municipal capitalino, Rodrigo Portilla Díaz.

"No estamos conformes con lo que han estado informando en las últimas semanas, para nosotros es una tomada de pelo porque es un fondo participable y cuando no llega el dinero, los municipios hacen recortes, se endeudan y al final del año no van a tener dinero porque lo que proyectaron que llegaría nunca va a llegar", enfatizó.

Ante el desconcierto económico del Municipio, afirmó que la Ley de Ingresos 2020 del Gobierno Municipal se realizó de manera minuciosa y responsable. "El tema de los aumentos es para poder llegar a la nivelación del dinero federal que ya no tendremos, no estamos buscando obtener mayores recursos pero sí que sea el mismo recurso que en el año 2019".