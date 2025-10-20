Toman estudiantes la Facultad de Derecho de la UASLP tras denuncia por violación

La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) fue declarada oficialmente en paro y tomada por estudiantes la noche de este lunes, en protesta por la presunta violación ocurrida dentro del plantel el pasado 17 de octubre.

De acuerdo con un reporte realizado en el sitio, la medida se hizo extensiva a las carreras de Derecho y Criminología, así como a la Facultad de Contaduría y Administración, en solidaridad con las denuncias de acoso y violencia sexual que han desatado manifestaciones a lo largo del día.

Alumnos mantienen el paro en Derecho.

Aunque hasta el momento no hay acciones legales concretas más allá de los diálogos con la Defensoría de Derechos Universitarios, los estudiantes acudieron a la Fiscalía General del Estado para verificar el avance de la investigación que podría derivar en una carpeta penal.

El ambiente al interior del plantel se mantiene tranquilo y bajo resguardo de los propios alumnos, quienes permanecen durante la noche en las instalaciones a la espera de respuestas institucionales.

Se prevé que este martes continúe el paro y no se descarta que la movilización se extienda a otras facultades, según versiones extraoficiales.

