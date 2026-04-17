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Torres Sánchez pide dejar "dimes y diretes" en tema del agua

Existen otros temas relevantes que deben debatirse entre los diferentes actores políticos, señaló

Por Rubén Pacheco

Abril 17, 2026 03:07 p.m.
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J. Guadalupe Torres Sánchez/Foto: Pulso

J. Guadalupe Torres Sánchez/Foto: Pulso

Ante las acusaciones entre el diputado del PVEM Luis Fernando Macías Gámez y el alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos sobre el suministro de agua potable, el titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, J. Guadalupe Torres Sánchez, asumió que no se debe perder el tiempo en "dimes y diretes".

Mientras Galindo Ceballos acusó al congresista de encabezar campañas con una supuesta crisis hídrica, el legislador reviró que sus críticas casi diarias no tienen un trasfondo político.

Al respecto, Torres Sánchez sentenció que existen otros temas relevantes que deben debatirse entre los diferentes actores políticos, por lo tanto, deben quedar de lado este tipo de desencuentros.

Después de la manifestación de este viernes por la mañana de residentes en el Periférico surponiente por falta de agua potable, Torres Sánchez conminó al organismo operador de Interapas atender con urgencia las exigencias ciudadanas.

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"Hace algún tiempo se adquirieron, inclusive en propiedad un número importante de pipas para el tandeo de agua potable, y bueno, hoy en día se mantiene esa labor. Aunque no es directamente la obligación de la Comisión Estatal del Agua, el gobernador ha sido muy solidario con el pueblo de San Luis Potosí", remató.

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