Trabaja el INE para que haya más postulación de mujeres a gobernadoras

La Consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Dania Ravel Cuevas, afirmó que en México existe una igualdad formal pero no igualdad material en relación con la equidad política, porque hay todavía muchas resistencias para que las mujeres accedan a cargos públicos.

En la presentación del Libro "Logros y Desafíos de la Igualdad Sustantiva: un enfoque multidisciplinario", realizado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) y el Observatorio de Participación Política de las Mujeres de San Luis Potosí (OPPMSLP), la Consejera Electoral planteó los retos que enfrenta el INE y las mujeres para los próximos procesos electorales en México.

"No es que la gente no vote por las mujeres, sino que los partidos políticos no las están postulando", sentenció la Consejera Electoral del INE; y puso ejemplo los dos procesos electorales de 2018 en Puebla y Baja California, en donde se renovaron los poderes estatales sin la participación de ninguna candidata.

Mencionó que, en 2015, sólo tres de los 58 ayuntamientos de San Luis Potosí fueron encabezados por mujeres presidentas municipales, es decir, menos del 5%. En 2018, sólo 16 fueron alcaldes, lo que representó el 28% de la totalidad. Subrayó que el año pasado fue un momento sustancial pero no suficiente para lograr la paridad.

Llamó a los presentes a replantear qué está provocando que las mujeres no lleguen a los cargos públicos a nivel municipal y estatal. En toda la historia de México, sólo se han tenido nueve gobernadoras, sin contar a la de Puebla por su recién fallecimiento y dos gobernadoras por interinatos, en el entonces Distrito Federal –hoy Ciudad de México- y Yucatán, con Rosario Robles Berlanga y Dulce María Sauri, respectivamente.

Aún más, en las elecciones de 2018, se renovaron nueve gubernaturas para las cuales se postularon 39 candidatos frente a 11 candidatas, cinco de ellas en la Ciudad de México, por lo tanto, hubo muchas entidades federativas que no se postuló al sector femenil.