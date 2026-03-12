logo pulso
Tradiciones potosinas llegan al Senado

Xantolo, mariachi y rebozos de SLP.

Por Redacción

Marzo 12, 2026 10:32 a.m.
Tradiciones potosinas llegan al Senado

Comparsas de Xantolo, mariachi y rebozos representaron a San Luis Potosí en una semana cultural realizada en la Cámara Alta.

Las tradiciones de la Huasteca y del centro de San Luis Potosí fueron presentadas en el Senado de la Repúblicadurante la Semana Cultural dedicada a la entidad, donde se mostraron diversas expresiones artísticas y folklóricas.

El evento se realizó a invitación de la senadora Ruth González Silva y contó con la participación de agrupaciones culturales del estado, coordinadas por la Secretaría de Cultura (Secult).

Entre las presentaciones destacó la comparsa "Auténticos de Xochimilco", originaria del municipio de Tancanhuitz, que llevó al recinto legislativo una muestra del Xantolo, una de las tradiciones más representativas de la Huasteca potosina que honra a los fieles difuntos mediante danzas, máscaras, música y vestuarios coloridos.

También participó el Grupo Halcón del Vuelo, integrado por representantes de los municipios de San Antonio y Tanlajás, quienes aportaron números artísticos como parte de la muestra cultural.

El programa incluyó además presentaciones del Mariachi del Estado, el Ballet Provincial y una pasarela de rebozos, con lo que se buscó exhibir la diversidad cultural, musical y textil de San Luis Potosí ante un público nacional.

Las actividades formaron parte de una jornada dedicada a promover el patrimonio cultural del estado y proyectar sus tradiciones en un espacio de alcance nacional.

