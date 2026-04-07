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Tráfico en aumento, pero vialidades principales siguen fluyendo

Oriente y centro concentran la mayor afluencia; poniente y norte sin complicaciones

Por El Universal

Abril 07, 2026 08:30 a.m.
A
Tráfico en aumento, pero vialidades principales siguen fluyendo

Las principales vialidades de la ciudad presentan un avance constante, aunque gradualmente se registra un aumento en el aforo vehicular, por lo que se recomienda a los conductores manejar con precaución.

Los cuadrantes oriente y centro mantienen la mayor concentración de tráfico, pero los vehículos continúan fluyendo sin mayores problemas. Por su parte, los cuadrantes poniente y norte se reportan sin complicaciones significativas, permitiendo un tránsito más ágil en estas zonas.

Autoridades de tránsito exhortan a respetar los límites de velocidad y mantener la precaución, especialmente en los puntos con mayor congestión.

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