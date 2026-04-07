Tráfico en aumento, pero vialidades principales siguen fluyendo
Oriente y centro concentran la mayor afluencia; poniente y norte sin complicaciones
Las principales vialidades de la ciudad presentan un avance constante, aunque gradualmente se registra un aumento en el aforo vehicular, por lo que se recomienda a los conductores manejar con precaución.
Los cuadrantes oriente y centro mantienen la mayor concentración de tráfico, pero los vehículos continúan fluyendo sin mayores problemas. Por su parte, los cuadrantes poniente y norte se reportan sin complicaciones significativas, permitiendo un tránsito más ágil en estas zonas.
Autoridades de tránsito exhortan a respetar los límites de velocidad y mantener la precaución, especialmente en los puntos con mayor congestión.
no te pierdas estas noticias
Tráfico en aumento, pero vialidades principales siguen fluyendo
El Universal
Oriente y centro concentran la mayor afluencia; poniente y norte sin complicaciones
Pronostican lluvias vespertinas y ambiente cálido en SLP
Redacción
Frente frío 43 deja de afectar al estado; temperaturas alcanzarán hasta 30 grados en la Huasteca
Ni cuenta se dieron de mortal riña en el penal
Rubén Pacheco
Necropsia reveló causa de muerte de interno, dice la SSPC