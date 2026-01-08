Tramo entre Gto. y Qro, 'foco rojo' para el autotransporte potosino

La industria logística no ha visto, hasta el cierre del año, una respuesta concreta ni un plan de trabajo por parte del gobierno federal, los gobiernos estatales ni de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para enfrentar los robos al transporte de carga en carreteras del país, advirtió el presidente del Clúster Logístico de San Luis Potosí, Humberto Siller Martínez.

El dirigente señaló que, desde la perspectiva de los transportistas, la seguridad carretera no puede recaer únicamente en el gobierno, por lo que el clúster y la industria logística en México están en la mejor disposición de colaborar con la iniciativa privada y las autoridades para generar mecanismos que permitan tener carreteras más seguras y reducir el robo de mercancías en tránsito, al menos en las vías principales.

En cuanto a la situación local, Siller Martínez afirmó que San Luis Potosí se mantiene relativamente tranquilo, aunque reconoció problemas puntuales en la zona industrial y en la carretera federal 57.

Identificó como uno de los principales focos rojos el tramo de San Diego de la Unión hacia Querétaro, en el estado de Guanajuato, donde se presenta un problema que afecta directamente al autotransporte potosino.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sobre los robos registrados dentro de la zona industrial, informó que los incidentes ocurridos a principios de noviembre fueron contenidos y que, desde entonces, no se han recibido nuevos reportes de asaltos a camiones con mercancía, lo cual atribuyó a una reacción efectiva, en un contexto donde San Luis Potosí se consolida como un nodo logístico del centro del país por su ubicación y su papel dentro del T-MEC.

Consideró que la Guardia Civil Estatal y el gobierno de San Luis Potosí han realizado un trabajo "bueno, regular" en materia de seguridad, aunque reiteró que el robo al transporte es un problema nacional que no distingue entre entidades.

Por ello, sostuvo que se requiere un trabajo de integración y comunidad entre gobierno federal, estados, la SICT y el sector privado, y recordó que desde el Clúster Logístico existen propuestas que podrían contribuir a atender esta problemática, siempre que exista voluntad.