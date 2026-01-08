logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Fotogalería

BIENESTAR EN SUS FAMILIAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Tramo entre Gto. y Qro, 'foco rojo' para el autotransporte potosino

La industria logística en México exige gobiernos medidas concretas ante el robo en carreteras

Por Ana Paula Vázquez

Enero 08, 2026 01:25 p.m.
A
Tramo entre Gto. y Qro, foco rojo para el autotransporte potosino

La industria logística no ha visto, hasta el cierre del año, una respuesta concreta ni un plan de trabajo por parte del gobierno federal, los gobiernos estatales ni de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para enfrentar los robos al transporte de carga en carreteras del país, advirtió el presidente del Clúster Logístico de San Luis Potosí, Humberto Siller Martínez.

El dirigente señaló que, desde la perspectiva de los transportistas, la seguridad carretera no puede recaer únicamente en el gobierno, por lo que el clúster y la industria logística en México están en la mejor disposición de colaborar con la iniciativa privada y las autoridades para generar mecanismos que permitan tener carreteras más seguras y reducir el robo de mercancías en tránsito, al menos en las vías principales.

En cuanto a la situación local, Siller Martínez afirmó que San Luis Potosí se mantiene relativamente tranquilo, aunque reconoció problemas puntuales en la zona industrial y en la carretera federal 57.

Identificó como uno de los principales focos rojos el tramo de San Diego de la Unión hacia Querétaro, en el estado de Guanajuato, donde se presenta un problema que afecta directamente al autotransporte potosino. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sobre los robos registrados dentro de la zona industrial, informó que los incidentes ocurridos a principios de noviembre fueron contenidos y que, desde entonces, no se han recibido nuevos reportes de asaltos a camiones con mercancía, lo cual atribuyó a una reacción efectiva, en un contexto donde San Luis Potosí se consolida como un nodo logístico del centro del país por su ubicación y su papel dentro del T-MEC.

Consideró que la Guardia Civil Estatal y el gobierno de San Luis Potosí han realizado un trabajo "bueno, regular" en materia de seguridad, aunque reiteró que el robo al transporte es un problema nacional que no distingue entre entidades.

Por ello, sostuvo que se requiere un trabajo de integración y comunidad entre gobierno federal, estados, la SICT y el sector privado, y recordó que desde el Clúster Logístico existen propuestas que podrían contribuir a atender esta problemática, siempre que exista voluntad

LEA TAMBIÉN

Panorama del robo al transporte de carga en México

Transportistas y campesinos realizan megabloqueo en México exigiendo seguridad y precios justos. EE.UU. también se pronuncia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alza en tarifa del transporte no depende de concesionarios: SCT
Alza en tarifa del transporte no depende de concesionarios: SCT

Alza en tarifa del transporte no depende de concesionarios: SCT

SLP

Ana Paula Vázquez

Martínez Acosta aclaró que el ajuste estará sujeto a la inflación y normativas vigentes

Tramo entre Gto. y Qro, foco rojo para el autotransporte potosino
Tramo entre Gto. y Qro, foco rojo para el autotransporte potosino

Tramo entre Gto. y Qro, 'foco rojo' para el autotransporte potosino

SLP

Ana Paula Vázquez

La industria logística en México exige gobiernos medidas concretas ante el robo en carreteras

Acatará el PVEM multa por afiliaciones indebidas: Morquecho
Acatará el PVEM multa por afiliaciones indebidas: Morquecho

Acatará el PVEM multa por afiliaciones indebidas: Morquecho

SLP

Ana Paula Vázquez

El partido fue sancionado por el INE con 181 mil 891 pesos

Activan protocolo sanitario por gusano barrenador en la Huasteca
Activan protocolo sanitario por gusano barrenador en la Huasteca

Activan protocolo sanitario por gusano barrenador en la Huasteca

SLP

Samuel Moreno

El primer caso en ganado se confirmó en el municipio de Tamuín, detalló el gobernador Ricardo Gallardo