Diputada desestima decreto sobre Pozos

El Congreso del Estado ya no tiene injerencia en el tema de la deuda que el Ayuntamiento de la capital pretendía transferir al Consejo Municipal de Villa de Pozos, señaló la diputada Dulcelina Sánchez De Lira, presidenta de la Comisión Segunda de Hacienda Municipal.

La legisladora comentó que el asunto no se ha resuelto y que deberá ser visto por las áreas jurídicas de cada Ayuntamiento.

"Hasta donde yo sé, eso no quedó implementado. A nosotros no se nos da cuenta de alguna deuda, es una cuestión que ya los jurídicos o la autonomía de los Ayuntamientos tendrán que determinar si queda o no queda en favor del Ayuntamiento de Pozos", comentó.

En su Ley de Ingresos para 2025, el Ayuntamiento de San Luis Potosí contempló la transferencia de un adeudo de 52 millones 885 mil 485 pesos al Concejo Municipal de Villa de Pozos, lo que representa el 16.29% de la deuda total del municipio capitalino.

Ello, con sustento en el Decreto 1074 de la creación del municipio de Villa de Pozos, el cual establece que la nueva demarcación deberá elaborar un estudio financiero, acompañado de una propuesta de Convenio entre éste y el Ayuntamiento de San Luis Potosí, mediante el cual, de así ser aceptado por ambas partes, se transfiera un porcentaje de los pasivos y deuda pública preexistentes.

Si bien la Ley de Ingresos de la capital fue analizada por el Congreso del Estado, Dulcelina Sánchez De Lira aseguró que el tema no fue materia de discusión de los legisladores y que será resuelto de manera autónoma por ambos municipios.

"Será cuestión de que ellos revisen el tema de la entrega recepción, es decir, cómo quedó el estatus de los recursos. Ya la deuda que se dice que se tiene o no, ya tendrían que revisarlo entre jurídicos de ambos Ayuntamientos", concluyó.