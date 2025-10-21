Tras manifestaciones y cierres, así el panorama actual

Tras un intenso día de manifestaciones estudiantiles, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) vivió una de las jornadas más tensas de los últimos meses. Estudiantes de distintas facultades se concentraron desde temprana hora en Plaza de Armas para exigir la renuncia del rector Alejandro Zermeño Guerra, luego del presunto caso de abuso sexual ocurrido en la Facultad de Derecho.

Durante la protesta, los manifestantes retuvieron por varios minutos a funcionarios universitarios que habían salido a dialogar con ellos frente al Palacio de Gobierno. Entre las personas retenidas se encontraban Urenda Navarro, abogada general; Cinthia Valle, directora de Cultura; y Antonio Garza Nieto, titular del Departamento de Seguridad y Resguardo de Bienes Patrimoniales, además de varios directores de facultades.

De acuerdo con testigos, los estudiantes lanzaron consignas y reclamaron la falta de respuesta directa del rector ante las denuncias. El ambiente se tornó tenso cuando algunos manifestantes rodearon a los funcionarios y les arrojaron agua, mientras exigían la destitución de Zermeño Guerra. Finalmente, el personal universitario logró replegarse hacia el interior del Edificio Central, resguardado por elementos de seguridad.

Actualización vial

Tras los bloqueos registrados durante el día, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó la liberación total de varias vialidades principales, entre ellas:

Av. Salvador Nava Martínez, en ambos sentidos

Av. Chapultepec y Circuito Potosí

Inmediaciones de la Facultad de Economía

Sin embargo, continúan los cierres en la glorieta González Bocanegra, así como en los accesos de Himno Nacional, Venustiano Carranza, Manuel Nava y avenida Pintores.

Respuesta institucional

Horas más tarde, la UASLP emitió un comunicado en el que condenó la presunta intromisión de grupos ajenos a la comunidad universitaria, a quienes acusó de intentar desvirtuar un movimiento genuino de estudiantes que buscan justicia ante casos de violencia de género.

"Autoridades universitarias, funcionarios e integrantes del Consejo Directivo Universitario se mantuvieron en todo momento en disposición de escuchar las legítimas demandas de las y los estudiantes que se manifestaron de forma auténtica, pacífica y comprometida con los valores de equidad y justicia", señala el documento.

La institución reiteró su política de cero tolerancia a la violencia de género y anunció el fortalecimiento de medidas internas para garantizar espacios seguros, libres de violencia y orientados a la prevención, atención y sanción de cualquier acto que vulnere los derechos de la comunidad universitaria.

El comunicado también subraya que la UASLP "no permitirá que intereses ajenos intenten quebrantar la autonomía, valores y unidad" que la caracterizan, y exigió respeto para quienes se manifestaron de manera pacífica.