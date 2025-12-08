Tras accidente, piden peregrinar sin pirotecnia

Protección Civil Municipal llamó a los peregrinos que participarán en las celebraciones guadalupanas del 12 de diciembre a evitar el uso de pirotecnia, luego del accidente del 7 de diciembre, que dejó tres personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad.

El titular de la dependencia, Alejandro Polanco Acosta, advirtió que la manipulación de artefactos explosivos —legales o irregulares— representa un riesgo alto durante recorridos y concentraciones masivas. Señaló que deben privilegiarse alternativas seguras para evitar quemaduras, detonaciones descontroladas o incendios.

El funcionario recordó que el incidente reciente se originó por uso irregular de pirotecnia sin medidas de seguridad, lo que refuerza la necesidad de fortalecer las acciones preventivas ante la mayor afluencia al Santuario Basílica de Guadalupe.

Protección Civil informó que mantendrá alerta permanente durante diciembre, con verificaciones, atención de reportes ciudadanos y un operativo activo para detectar quema ilegal de pirotecnia. Además, pidió que cualquier actividad que requiera permisos sea consultada con las autoridades correspondientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La dependencia reiteró que todo artefacto explosivo implica peligro, independientemente de su tamaño o apariencia, y puede afectar tanto a quien lo manipula como a terceras personas.