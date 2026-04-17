Tras bloqueo en Circuito Potosí, Ayuntamiento promete pipas y revisar red
Abasto seguirá con pipas; red aún sin definir
Luego del bloqueo que habitantes del sur de la capital realizaron este viernes en el Circuito Potosí por falta de agua, el Ayuntamiento respondió con el compromiso de mantener el abasto mediante pipas y retomar gestiones para conectar a estas colonias a la red pública.
De acuerdo con información oficial, autoridades municipales se reunieron con vecinos de zonas como Bellas Lomas, Peñascal, Tierra Blanca y San Juan de Guadalupe, donde se acordó el envío permanente de pipas como medida inmediata.
Según lo expuesto por la Dirección de Agua, estas colonias no cuentan con red de agua potable ni drenaje por tratarse de asentamientos no regularizados, por lo que el suministro seguirá dependiendo de este esquema emergente.
El municipio también planteó coordinarse con instancias estatales y federales para avanzar en una solución de fondo; sin embargo, no se dieron plazos para la posible conexión a la red.
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El anuncio se da después de que vecinos bloquearon durante dos horas una de las principales vialidades de la ciudad, en protesta por un desabasto que, aseguran, arrastran desde hace años.
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