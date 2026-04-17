logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN SU MATRIMONIO

Fotogalería

CELEBRAN SU MATRIMONIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Tras bloqueo en Circuito Potosí, Ayuntamiento promete pipas y revisar red

Abasto seguirá con pipas; red aún sin definir

Por Redacción

Abril 17, 2026 12:16 p.m.
A
Tras bloqueo en Circuito Potosí, Ayuntamiento promete pipas y revisar red

Luego del bloqueo que habitantes del sur de la capital realizaron este viernes en el Circuito Potosí por falta de agua, el Ayuntamiento respondió con el compromiso de mantener el abasto mediante pipas y retomar gestiones para conectar a estas colonias a la red pública.

De acuerdo con información oficial, autoridades municipales se reunieron con vecinos de zonas como Bellas Lomas, Peñascal, Tierra Blanca y San Juan de Guadalupe, donde se acordó el envío permanente de pipas como medida inmediata.

Según lo expuesto por la Dirección de Agua, estas colonias no cuentan con red de agua potable ni drenaje por tratarse de asentamientos no regularizados, por lo que el suministro seguirá dependiendo de este esquema emergente.

El municipio también planteó coordinarse con instancias estatales y federales para avanzar en una solución de fondo; sin embargo, no se dieron plazos para la posible conexión a la red.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El anuncio se da después de que vecinos bloquearon durante dos horas una de las principales vialidades de la ciudad, en protesta por un desabasto que, aseguran, arrastran desde hace años.

LEA TAMBIÉN

Bloquean por dos horas el Circuito Potosí; exigen agua

La protesta de habitantes de varias colonias generó caos vehicular

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tras bloqueo en Circuito Potosí, Ayuntamiento promete pipas y revisar red
Tras bloqueo en Circuito Potosí, Ayuntamiento promete pipas y revisar red

Tras bloqueo en Circuito Potosí, Ayuntamiento promete pipas y revisar red

SLP

Redacción

Abasto seguirá con pipas; red aún sin definir

Desnivel en Saucito, aún en plazos establecidos: EGC
Desnivel en Saucito, aún en plazos establecidos: EGC

Desnivel en Saucito, aún en plazos establecidos: EGC

SLP

Rolando Morales

Se espera que los resultados técnicos se obtengan pronto para consolidar el inicio definitivo de la obra.

Se pelearon el vuelo... y ni un año duró
Se pelearon el vuelo... y ni un año duró

Se pelearon el vuelo... y ni un año duró

SLP

Naomi Alfaro

Gobierno y Ayuntamiento presumieron la ruta; hoy se frena

Bloquean por dos horas el Circuito Potosí; exigen agua
Bloquean por dos horas el Circuito Potosí; exigen agua

Bloquean por dos horas el Circuito Potosí; exigen agua

SLP

Rolando Morales

La protesta de habitantes de varias colonias generó caos vehicular