Tras brote de chinches, fumigan Ciencias de la Comunicación

Autoridades universitarias pidieron a los estudiantes atender los hábitos de higiene desde casa

Por Redacción

Noviembre 07, 2025 10:28 a.m.
A
Foto: FCC-UASLP

Foto: FCC-UASLP

Luego de varias denuncias por la aparición de chinches en prendas de vestir y objetos personales de los alumnos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) de la UASLP, se llevaron a cabo labores de fumigación durante jueves en las instalaciones .

Las autoridades informaron que para estos trabajos, se suspendieron las actividades a partir de las 14:00 horas del jueves.

"Se les pide abandonar las instalaciones a más tardar 10 minutos antes de esa hora... agradecemos la colaboración de toda nuestra comunidad para mantener nuestra facultad limpia y apta para el desarrollo de nuestras actividades", señalaron.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este viernes, agradecieron "a toda nuestra comunidad por permitir que las acciones de fumigación se efectuaran a la hora prevista. Agradecemos también al personal que apoyó en estas labores".

También, exhortaron a los alumnos a cuidar las instalaciones: "Sigamos trabajando en los hábitos de higiene desde casa y mantengamos limpios todos los espacios de nuestro plantel", señal el mansaje en redes.

