Tras brote de chinches, fumigan Ciencias de la Comunicación

Luego de varias denuncias por la aparición de chinches en prendas de vestir y objetos personales de los alumnos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) de la UASLP, se llevaron a cabo labores de fumigación durante jueves en las instalaciones .

Las autoridades informaron que para estos trabajos, se suspendieron las actividades a partir de las 14:00 horas del jueves.

"Se les pide abandonar las instalaciones a más tardar 10 minutos antes de esa hora... agradecemos la colaboración de toda nuestra comunidad para mantener nuestra facultad limpia y apta para el desarrollo de nuestras actividades", señalaron.

Este viernes, agradecieron "a toda nuestra comunidad por permitir que las acciones de fumigación se efectuaran a la hora prevista. Agradecemos también al personal que apoyó en estas labores".

También, exhortaron a los alumnos a cuidar las instalaciones: "Sigamos trabajando en los hábitos de higiene desde casa y mantengamos limpios todos los espacios de nuestro plantel", señal el mansaje en redes.