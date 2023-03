Tras infructuosa negociación con taxistas, pide Gallardo a Serrato cuidar las formas

Con respecto a las negociaciones con el grupo de taxistas inconformes que amenazaron con bloquear el Distribuidor Juárez este martes, manifestación que se diluyó luego de una reunión la noche del lunes con el secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, pero sin la presencia de Leonel Serrato Sánchez, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), el gobernador estatal, Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que respeta su visión y trabajo, pero le pidió cuidar "las formas", lo mismo para el gremio taxista.

"Hay que cuidar las formas, eso siempre lo he dicho, tenemos que cuidar las formas hacia todas y todos y bueno él tiene que cuidar las formas y ellos a su vez también con él, ahí ya están medios enredados, yo la verdad es que me he mantenido al margen por el momento", expresó.

Agregó que los taxistas están en todo su derecho de manifestarse, siempre y cuando no afecten a la ciudadanía, argumento con el cual coincidió Torres Sánchez, en este tema le dio un reconocimiento al gremio por cesar en sus intenciones de bloquear.

"Por su capacidad de entendimiento y de diálogo y con esto no afectar a terceros", señaló.

Detalló que el grupo de inconformes le manifestó temas "muy normales", como el tema del combate al pirataje, ya que están en la preparación de medidas de forma equilibrada, asimismo, que le expresaron que ya no podían negociar con Serrato Sánchez.

"Pareciera que el diálogo ahí con ellos con la oficina (SCT) se había agotado, entonces entramos nosotros, pero es un trabajo normal, ordinario, del día al día (...), ellos mismos así lo expresaron, no lo querían negociar, entonces insisto, nuestra obligación como Estado unido, fuerte, como uno solo, es entrarle cuando se agota ante una instancia", aseguró.