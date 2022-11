Tras “limpia” la FGE contratará 150 agentes

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), José Luis Ruiz Contreras, aseguró que ya se llevó a cabo la “limpia” que se requería en la dependencia que dirige, sobre todo en el área de Policía de Métodos de Investigación, por ello para el próximo 2023 se requiere incrementar su presupuesto para la contratación de al menos 150 elementos para el área.

En entrevista, el funcionario estatal explicó que durante el primer año de su gestión se despidió o no renovó el contrato a personal que no cumplía con el perfil requerido, ya que no fueron evaluados y sometidos a exámenes de control y confianza.

“Eso se disipó ya en su momento, se han generado destituciones de elementos de investigación y otros procesos de separación de cargo, también se generaron las acciones correspondientes para llevar a cabo las evaluaciones”, detalló.

En este sentido, anunció que en breve se generará una convocatoria para completar las plazas que requieren, serían peritos, policías y ministerios públicos, con dicha finalidad, el viernes pasado se reunió con el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona y el secretario de Finanzas, Salvador González, para ofrecer detalles de la necesidad y del presupuesto que requieren.

Al ser cuestionado sobre el número de elementos que requieren, explicó que para estar por encima de la media nacional necesitan al menos 300 más, no obstante, dada la situación geográfica de la entidad se podrían adecuar con al menos el 50 por ciento de esa cifra, es decir. 150.