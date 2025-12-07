Tres personas heridas por accidente con pirotecnia en peregrinacion guadalupana

Operadores de camiones de carga y cisternas o pipas fueron sorprendidos por la explosión de la pirotecnia en una peregrinación que se dirigía al Santuario de Guadalupe. El estallido dejó un saldo de tres personas lesionadas.

Según el reporte del titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, Alejandro Polanco Acosta, sus brigadas atendieron el llamado de auxilio de vecinos del Bulevar Españita, en el cruce con la avenida Francisco Martínez de la Vega, por reporte de un estallido de cohetones que utilizaban para marcar el camino que se dirigía hacia la zona urbana y al templo católico, en hechos que se presentaron a las 16:30 horas.

Precisaron que si bien había temores de lesiones graves, los tres heridos sufrieron heridas que pueden ser atendidas y se les trasladó por medios particulares a los hospitales, en tanto que el personal de Protección Civil atendió a la gente que sufrió crisis nerviosa.

Los transportistas acudían como cada año a una peregrinación a manera de celebración previa a la virgen de Guadalupe.

Entre los heridos hay un peregrino que sufrió quemaduras en los muslos, una persona que resultó con lesiones en las manos y algunos a los que solo les impacto en la ropa, donde les produjo quemaduras leves.

Las causas determinantes incluyen una mala operación de la pirotecnia, en un incidente que se suma a otro proceso de resguardo imprudente de los cohetones en las fiestas patronales de la cabecera de Mexquitic de Carmona.