"¡Tu familia está en la lucha!" Más de 15 mil mujeres toman SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 8 (EL UNIVERSAL).- Desde las 3:00 de la tarde mujeres y niñas esperaban en el Jardín de Tlaxcala, de la capital de San Luis Potosí, para que arrancara la movilización. Con carteles, glitter y pañuelos el Eje Vial tomó el color púrpura y verde. En punto de las 4:20 comenzó la marcha, encabezada por familiares víctimas de feminicidio, después mujeres con infancias, mujeres con discapacidad y al final mujeres en lo individual, entre todas sumaron más de 15 mil asistentes.

La marcha tomó los dos carriles de Eje Vial para hacer la primera parada en la Fiscalía General del Estado (FGE), en voz de Esperanza Lucciotto, madre de Karla Pontigo, y Susana Viramontes, madre de Lupita Viramontes, realizaron un pase de lista y al unísono se repitió la consigna "¡Tu familia está en la lucha!".

El padre de Chuyita Rodríguez, don Jesús, hizo uso del micrófono para pedir al presidente, Andrés Manuel López Obrador, intervenga en la investigación del feminicidio de su hija. A siete meses, el gobierno del estado no ha dado respuestas y él lo único que quiere saber es "¿qué le pasó a su hija?".

Los contingentes avanzaron hacia el Edificio Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde el bloque negro realizó algunas intervenciones. Colgaron mantas, donde el mayor reclamo fue haber prestado las instalaciones para la película "Ruido" de Netflix, mientras que las denuncias por acoso y abuso sexual son desestimadas, los maestros jubilados o mandados a año sabático.

Ahí fue donde los ánimos se calentaron, al prender fuego personal de la UASLP utilizó extintores de polvo químico contra las manifestantes sin importar que hubiera niños entre los contingentes, lo que provocó pánico. Además de incumplir lo declarado en la semana donde dijeron que no reaccionarían ante las intervenciones.

Las manifestantes cerraron la Plaza de Armas, donde el pase de lista de las víctimas de feminicidio fue interrumpido tras derribar las vallas que protegían al Palacio de Gobierno. En ese momento las paredes fueron intervenidas y las puertas destruidas. Elementos de la Guardia Civil Estatal reaccionaron lanzando más polvo químico.

Sergio Vega Arroyo, integrante del gabinete de Ricardo Gallardo Cardona, salió a tratar de calmar los ánimos, sin embargo, le lanzaron artefactos y agua. Una vez que las manifestantes lograron ingresar al Palacio sacaron mobiliario y la prendieron fuego.

10 mujeres pertenecientes a la GCE con equipo antimotín ingresaron a la Plaza, se posicionaron frente al Palacio. Ahí fue donde terminaron las intervenciones, con un abrazo hacia las compañeras, quienes acaban de perder a Thania Soledad, a manos de su pareja sexoafectiva.

Las 15 mil mujeres no dejaban de corear "¡Fuimos Todas!", mientras que la comisión de seguridad de la marcha les pedía que se comenzaran a dispersar. La movilización finalizó con un saldo de dos manifestantes lesionadas por el polvo químico y pintas en el primer cuadro de la ciudad.