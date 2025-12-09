UASLP abre laboratorio para estudios del cuerpo humano y movimiento

El Copocyt respaldó la creación de un Laboratorio de análisis cineantropométrico y de simulación de diseño en la UASLP, proyecto encabezado por la investigadora Claudia Ramírez Martínez. El nuevo espacio permitirá estudiar medidas corporales, movimiento humano e interacción con objetos y entornos, con aplicaciones en salud, ergonomía y diseño.

Ramírez explicó que el laboratorio facilitará la validación de diseños y el análisis de cómo las personas usan los espacios y equipos de la vida cotidiana. Señaló que el financiamiento del Copocyt fue decisivo para consolidar esta infraestructura científica.

De acuerdo con las autoridades, el impulso a proyectos de este tipo busca fortalecer la investigación aplicada en San Luis Potosí y generar soluciones directas para mejorar la calidad de vida de la población.

