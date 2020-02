UASLP informó a organismos de DH de polución en río

A raíz de la liberación, vía transparencia, del estudio de contaminación en el río Santiago en Jalisco, pobladores entregaron el informe a organismos de Derechos Humanos, informó Gabriela Domínguez Cortinas, investigadora de Facultad de Medicina de la UASLP y responsable técnico de la investigación.

En días anteriores, se reveló que el Gobierno del Estado de Jalisco ocultó dicha información elaborada en 2011, que entre otras cosas detectó que la población infantil presentaba padecimientos vinculados con la exposición ambiental al cauce.

Precisó la investigadora que, tanto ella como los ciudadanos, aportaron la investigación de más de 300 cuartillas, a las Comisiones Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y recientemente la Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En ese sentido, Gabriela Domínguez dijo que hace unos días la CIDH emitió una declaratoria para que se atienda la salud de las poblaciones, tomando como base el estudio de la UASLP más otros datos aportados por los ciudadanos afectados.

Acotó que es otro tema, si las políticas o regulaciones para reservar información son las adecuadas para ciertos temas como salud, por lo cual, "es otro tema muy fuerte. Hoy en día el sistema nacional de información de salud y vigilancia epidemiológica, sigue siendo totalmente confidencial", dijo.

"Sigo con ellos trabajando; con las comunidades. O sea, lo lamentable no era que ellos no supieran, el problema era saber y que las autoridades, no solo reconocieran públicamente el estudio, sino que tomaran medidas", señaló.