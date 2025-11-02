logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONCURSO DE DISFRACES

Fotogalería

CONCURSO DE DISFRACES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

UASLP rechazó asesoría de la SEGE tras denuncias por violencia sexual

Juan Carlos Torres Cedillo aseguró que la Secretaría de Educación está dispuesta a intervenir si se solicita

Por Rubén Pacheco

Noviembre 02, 2025 03:07 p.m.
A
UASLP rechazó asesoría de la SEGE tras denuncias por violencia sexual

Se puso a disposición protocolos de violencia de género y asesoría jurídica a los alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), sin embargo, no accedieron a considerarlos, informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

Hace unos días concluyeron las manifestaciones estudiantiles en las diferentes facultades de la UASLP, iniciadas a partir de la denuncia donde una alumna de la Facultad de Derecho habría sido violada por tres estudiantes al interior de la entidad universitaria.

El funcionario estatal dijo que, aunque existió negativa de los universitarios, la SEGE se mantiene al pendiente de cómo se desahogan las soluciones o en su caso, atender a padres o alumnos que deseen alguna asesoría o atención.

“No queremos que pudiera interpretarse como que la Secretaría de Educación quiere interferir en la autonomía de la Universidad, pero nosotros estamos abiertos y con la autoridad suficiente para participar si también se generará una sanción”, exteriorizó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gobierno reparte la cuenta por daños en la Huasteca
Gobierno reparte la cuenta por daños en la Huasteca

Gobierno reparte la cuenta por daños en la Huasteca

SLP

Rubén Pacheco

Sedesore y Seduvop valoran intervenciones en zonas siniestradas de la región huasteca junto a la JEC

UASLP rechazó asesoría de la SEGE tras denuncias por violencia sexual
UASLP rechazó asesoría de la SEGE tras denuncias por violencia sexual

UASLP rechazó asesoría de la SEGE tras denuncias por violencia sexual

SLP

Rubén Pacheco

Juan Carlos Torres Cedillo aseguró que la Secretaría de Educación está dispuesta a intervenir si se solicita

Segam acumula 19 multas millonarias por mal manejo de rellenos sanitarios
Segam acumula 19 multas millonarias por mal manejo de rellenos sanitarios

Segam acumula 19 multas millonarias por mal manejo de rellenos sanitarios

SLP

Rubén Pacheco

El manejo inadecuado de residuos provoca multas millonarias a ayuntamientos de San Luis Potosí.

Mujeres representan menos del 1 % de conductoras del transporte público
Mujeres representan menos del 1 % de conductoras del transporte público

Mujeres representan menos del 1 % de conductoras del transporte público

SLP

Rubén Pacheco

La paridad de género se promueve con mayor presencia de mujeres al volante de taxis, una tendencia en crecimiento.