UASLP rechazó asesoría de la SEGE tras denuncias por violencia sexual

Se puso a disposición protocolos de violencia de género y asesoría jurídica a los alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), sin embargo, no accedieron a considerarlos, informó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

Hace unos días concluyeron las manifestaciones estudiantiles en las diferentes facultades de la UASLP, iniciadas a partir de la denuncia donde una alumna de la Facultad de Derecho habría sido violada por tres estudiantes al interior de la entidad universitaria.

El funcionario estatal dijo que, aunque existió negativa de los universitarios, la SEGE se mantiene al pendiente de cómo se desahogan las soluciones o en su caso, atender a padres o alumnos que deseen alguna asesoría o atención.

“No queremos que pudiera interpretarse como que la Secretaría de Educación quiere interferir en la autonomía de la Universidad, pero nosotros estamos abiertos y con la autoridad suficiente para participar si también se generará una sanción”, exteriorizó.

